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Матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания
Вечерняя Москва
  • Вечерняя Москва
  • Sportliga.com
  • Газета.Ru
Ближайшие матчи чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память об умерших во время пандемии коронавируса.В источнике
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Матчи Ла Лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19

Soccer.ru 08:54 
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Матчи Ла Лиги будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Чемпионат 08:50
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Матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Газета.Ru 08:44
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