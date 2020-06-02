Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

Дмитрий Чернышенко, занимающий пост вице-премьера, сообщил новую дату возобновления чемпионата. Ранее поступала информация, что РПЛ стартует 21 июня. Сейчас же Дмитрий заявил, что возобновление назначено на 19 июня.