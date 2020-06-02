Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня
Дмитрий Чернышенко, занимающий пост вице-премьера, сообщил новую дату возобновления чемпионата. Ранее поступала информация, что РПЛ стартует 21 июня. Сейчас же Дмитрий заявил, что возобновление назначено на 19 июня.В источнике
С чего всё начиналось
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.