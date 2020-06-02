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Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня
VSE42.RU
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Дмитрий Чернышенко, занимающий пост вице-премьера, сообщил новую дату возобновления чемпионата. Ранее поступала информация, что РПЛ стартует 21 июня. Сейчас же Дмитрий заявил, что возобновление назначено на 19 июня.В источнике
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С чего всё начиналось
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Матчи Российской премьер-лиги возобновятся 19 июня

Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса.
ТАСС Спорт 05:51
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Чернышенко: «Договариваемся о том, чтобы больше матчей РПЛ можно было видеть на бесплатных федеральных каналах»

Sport24.ru 07:21 
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Матчи Тинькофф РПЛ возобновятся 19 июня

Матч ТВ 06:08
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Чернышенко: РПЛ вернётся 19 июня

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