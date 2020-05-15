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РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
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Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.В источнике
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