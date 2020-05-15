НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ротор» официально принят в Премьер-лигуСезон в ФНЛ и ПФЛ досрочно завершёнДюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут властиНазваны примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛГлавное«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате ГерманииРФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июняСКА обменял Плотникова в «Амур»Тарасова жестко оскорбила РоднинуМещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставкеДон-ТРРФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июняVSE42.RU1224Дождь5:57Телеканал 360°0:14ТК Звезда1:12РЕН ТВ0:29Телеканал Санкт-Петербург0:54МИР 240:11Пятый канал0:44Мой Брянск1:05Piter.tv0:46Городовой0:57Известия0:58Москва 244:43Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.В источнике Комментировать533Подробнее о событии Приказано выжить. Рабинер — о возобновлении сезона в РПЛСпорт-Экспресс 01:00РПЛ возобновится 21 июня, сезон ФНЛ и ПФЛ завершён досрочно. Главное к утруЧемпионат 01:30Российский футбол готовится к выходу из самоизоляцииBFM.ru вчера в 12:22рекламаЕщё по теме«Ротор» официально принят в Премьер-лигуСезон в ФНЛ и ПФЛ досрочно завершёнДюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут властиНазваны примерные даты матчей «Зенита» в РПЛ и Кубке России«Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛГлавное«Боруссия» разгромила «Шальке» в рурском дерби в чемпионате ГерманииРФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июняСКА обменял Плотникова в «Амур»Тарасова жестко оскорбила РоднинуМещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставкеНовости