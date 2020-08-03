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Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания
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Финал запланирован на 23 августа.В источнике
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В еврокубках футболисты выразят благодарность медикам, которые борются с коронавирусом

Sport.ru 17:00
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В матчах еврокубков почтят память жертв коронавируса

BetOn 16:52
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Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

Чемпионат 16:34
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