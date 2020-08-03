НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСвечников повторил рекорд ГретцкиМосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуКвят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колесаПереход Косторной от Тутберидзе к Плющенко заблокировалиЛоврен будет выступать в «Зените» под шестым номеромLiveSport.ruМатчи еврокубков начнутся с минуты молчанияТК Звезда10ТК ЗвездаRT на русскомНевские НовостиМИР 24LiveSport.ruРидусМатч ТВBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руГазета.RuФинал запланирован на 23 августа.В источнике КомментироватьПодробнее о событии В еврокубках футболисты выразят благодарность медикам, которые борются с коронавирусомSport.ru 17:00В матчах еврокубков почтят память жертв коронавирусаBetOn 16:52Матчи еврокубков начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавирусаЧемпионат 16:34рекламаГлавноеСвечников повторил рекорд ГретцкиМосгорсуд отменил приговор Кокорину и МамаевуКвят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колесаПереход Косторной от Тутберидзе к Плющенко заблокировалиЛоврен будет выступать в «Зените» под шестым номеромНовости