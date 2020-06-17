«Финал восьми» Лиги чемпионов пройдет в середине августа
Игры указанных пар пройдут 7 и 8 августа. Отметим, сезон 2019-2020 Лиги чемпионов был прерван из-за ситуации с коронавирусом в начале марта.В источнике Хочу поблагодарить УЕФА за принятое решение. Оно полностью отвечает интересам города. Санкт-Петербург подтвердил готовность принять матчи Евро-2020 годом позже. Петербург будет жить европейским футболом не один, а целых два года подряд.Фонтанка.Ру13:16
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