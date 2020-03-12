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Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
Спорт-Экспресс
  • Москва 240:17
Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.В источнике
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