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Матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что запланированные на 2020 год матчи национальной сборной в рамках Лиги наций УЕФА пройдут при пустых трибунах.В источнике
Александр Дюков
К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне.Интерфакс-Спорт12:09
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