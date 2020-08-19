Матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что запланированные на 2020 год матчи национальной сборной в рамках Лиги наций УЕФА пройдут при пустых трибунах.В источнике К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне.Интерфакс-Спорт12:09