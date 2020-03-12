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Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей
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Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.В источнике
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АПЛ не планирует останавливать сезон из-за коронавируса

Газета.Ru 08:47
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В АПЛ планируют матчи без зрителей и не хотят отменять 3-часовой ТВ-блэкаут – некоторые игры в Англии вообще никто не увидит

Sports.ru 07:28
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Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс 03:34
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