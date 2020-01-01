НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Live24
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • РЕН ТВ
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Все о Швейцарии на русском языке
Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.В источнике
Подробнее о событии
alt

В АПЛ планируют матчи без зрителей и не хотят отменять 3-часовой ТВ-блэкаут – некоторые игры в Англии вообще никто не увидит

Sports.ru 07:28
alt

Источник: Матчи чемпионата Англии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса

Советский спорт 02:36 
alt

Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс 03:34
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости