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Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса
Газета.Ru
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Ожидается, что нынешний сезон не будет приостановлен, а матчи в АПЛ и низших лигах пройдут при пустых трибунах.В источнике
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СМИ: Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей

Soccer.ru вчера в 23:55 
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Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса

Чемпионат вчера в 23:24
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Матчи в Англии пройдут без зрителей до конца сезона из-за коронавируса

Sports.ru вчера в 22:54
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