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Матчи в Англии пройдут при пустых трибунах из-за коронавируса
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При закрытых дверях пройдут как матчи английской Премьер-лиги, так и игры низших дивизионов.В источнике
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АПЛ не планирует останавливать сезон из-за коронавируса

Газета.Ru 19:47
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Источник: Матчи чемпионата Англии не будут показывать в пабах, чтобы избежать заражения коронавирусом

Спорт-Экспресс 14:34
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Футбольные матчи в Англии могут провести без зрителей из-за коронавируса

Футбол России 12:35
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