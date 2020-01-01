Марко Матерацци итальянский футболист

Французы защищали Зидана, а меня растерзали мои же соотечественники. Я не считаю их настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика ранила меня после чемпионата мира больше всего. Эти люди должны были целовать землю вслед за мной после гола в финале.