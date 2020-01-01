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Матерацци рассказал, чем был недоволен после победы на ЧМ-2006
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • UA-Футбол
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Бывший защитник «Интера» и сборной Италии вспомнил недовольство собственных болельщиков после финального матча против Франции. По мнению Матерацци, он заслужил иного отношения.В источнике
Марко Матерацци
итальянский футболист
Французы защищали Зидана, а меня растерзали мои же соотечественники. Я не считаю их настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика ранила меня после чемпионата мира больше всего. Эти люди должны были целовать землю вслед за мной после гола в финале.
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