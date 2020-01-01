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Матерацци рассказал, как на коленях умолял Роналдо остаться в «Интере»
RT на русском
  • RT на русском
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Бывший защитник миланского "Интера" Марко Матерацци раскрыл причины ухода из клуба бразильского форварда Роналдо в 2002 году.В источнике
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Матерацци рассказал, как на коленях просил Роналдо остаться в «Интере»

RT на русском 06:56
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Матерацци рассказал, как на коленях умолял Роналдо остаться в «Интере»

Soccernews.ru 06:41
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Матерацци рассказал, как умолял Роналдо остаться в «Интере»

ProstoProSport 06:21 
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