НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКуман госпитализирован из-за проблем с сердцемАршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»Клуб КХЛ «Спартак» обменял Хохлачева в «Авангард» на ШироковаВозвращение Криштиану Роналду в Турин откладываетсяАгент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с МозякинымSoccernews.ruМатерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006Sport24.ru7Sport24.ruSoccer.ruPROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruby.Tribuna.comSports.ruМатч ТВБывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года.В источнике Комментировать20Подробнее о событии Матерацци: «В финале ЧМ-2006 сказал Зидану, что предпочел бы его сестру, а не футболку»Sport24.ru 09:02 Матерации рассказал о сказанных в эпизоде с Зиданом словахProstoProSport 08:05 Матерацци об удалении Зидана: «Он сказал, что отдаст мне майку после матча. Я ответил, что предпочту его сестру»Sports.ru 07:50рекламаГлавноеКуман госпитализирован из-за проблем с сердцемАршавин назвал Мертезакера «немецким Онопко»Клуб КХЛ «Спартак» обменял Хохлачева в «Авангард» на ШироковаВозвращение Криштиану Роналду в Турин откладываетсяАгент сообщил о паузе «Магнитки» в переговорах с МозякинымНовости