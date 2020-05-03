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Матерацци рассказал, что сказал Зидану в финале ЧМ-2006
Sport24.ru
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Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что он сказал французскому полузащитнику Зинедину Зидану в овертайме финального матча чемпионата мира 2006 года.В источнике
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Матерацци: «В финале ЧМ-2006 сказал Зидану, что предпочел бы его сестру, а не футболку»

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