Лотар Маттеус: «Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире»

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о предстоящем матче команды с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.