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Лотар Маттеус: «Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о предстоящем матче команды с «Барселоной» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.В источнике
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Маттеус: Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире

Чемпионат 20:31
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Лотар Маттеус: «Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире»

Матч ТВ 17:44
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Лотар Маттеус: «Месси предстоит сыграть против лучшего игрока в мире»

Sportbox.RU 17:44
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