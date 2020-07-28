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Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»
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Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.В источнике
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Тренерский штаб «Урала» остался без экс-арсенальцев

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