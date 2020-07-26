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Матвеев утвержден главным тренером ФК «Урал»
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Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" назначил Юрия Матвеева в качестве главного тренера команды.В источнике
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Матвеев утвержден главным тренером футбольного клуба «Урал»

ТАСС Спорт 07:36
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«Урал» объявил имя нового главного тренера

Евро-футбол.ру 07:33
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«Урал» утвердил Юрия Матвеева в должности главного тренера

Чемпионат 07:21
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