Матыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения Евро-2020
Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что гарантии по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены. Все необходимые документы в скором времени будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).В источнике Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году, поэтому коллектив работающей команды сохранен с учетом приобретенного им огромного опыта. Так что сомнений нет.