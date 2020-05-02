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Матыцин: Россия полностью подтвердила гарантии проведения Евро-2020
Газета.Ru
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что гарантии по проведению матчей чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены. Все необходимые документы в скором времени будут направлены в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).В источнике
Олег Матыцин
российский политик
Фактически мы были готовы к проведению чемпионата в 2020 году, поэтому коллектив работающей команды сохранен с учетом приобретенного им огромного опыта. Так что сомнений нет.
Подробнее о событии
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Минспорт подтвердил планы провести матчи Евро в Санкт-Петербурге

РБК 03:32
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Олег Матыцин: «Гарантии проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены»

Матч ТВ 02:40
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Олег Матыцин: «Гарантии проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге полностью подтверждены»

Sportbox.RU 02:40
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