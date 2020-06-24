Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса

Глава Министерства спорта РФ дал комментарий по поводу возобновления матчей РПЛ. Матыцин выразил надежду, что новые случаи заражения COVID-19 не помешают проведению игр. Напомним, с 19 июня чемпионат вновь был возобновлен.