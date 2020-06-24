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Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса
Газета.Ru
  • Life.ru0:25
Глава Министерства спорта РФ дал комментарий по поводу возобновления матчей РПЛ. Матыцин выразил надежду, что новые случаи заражения COVID-19 не помешают проведению игр. Напомним, с 19 июня чемпионат вновь был возобновлен.В источнике
С чего всё начиналось
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Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса

Глава Минспорта РФ выразил надежду, что игры футбольной премьер-лиги не придётся откладывать, случаи заболевания коронавирусом временные. Проведение матчей РПЛ возобновилось 19 июня после трехмесячного перерыва из-за коронавируса.
РИА Новости 02:54
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