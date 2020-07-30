Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов. Напомним, этот штраф наложен на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).В источнике
С чего всё начиналось
За последние пять лет мы увидели очень мало изменений с точки зрения улучшения культуры российской лёгкой атлетики, — с разочарованием констатировал Андерсен.