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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
BFM.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:00
Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов. Напомним, этот штраф наложен на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).В источнике
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За последние пять лет мы увидели очень мало изменений с точки зрения улучшения культуры российской лёгкой атлетики, — с разочарованием констатировал Андерсен.
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