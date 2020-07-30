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Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
BFM.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:00
Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов. Напомним, этот штраф наложен на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).В источнике
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С чего всё начиналось
«Совет World Athletics принял сегодня решение исключить ВФЛА из числа членов World Athletics, если она не выплатит пять миллионов долларов штрафа и 1,31 миллиона долларов расходов до 15 августа», - говорится в сообщении.
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