Матыцин пообещал World Athletics выплатить штраф ВФЛА до 15 августа
Министр спорта РФ Олег Матыцин отправил письмо руководству Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), отметив, что до 15 августа на счет организации будет перечислено 5 млн долларов. Напомним, этот штраф наложен на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).В источнике
С чего всё начиналось
«Совет World Athletics принял сегодня решение исключить ВФЛА из числа членов World Athletics, если она не выплатит пять миллионов долларов штрафа и 1,31 миллиона долларов расходов до 15 августа», - говорится в сообщении.