Матыцин рассказал, при каких условиях ЧР по футболу может быть доигран
Сергей Карпухин / ТАСС Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё начиналось
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал РИА Новости, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей.