Матыцин рассказал, при каких условиях ЧР по футболу может быть доигран

Спорт-Экспресс 1 4

Сергей Карпухин / ТАСС Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает РИА "Новости". В источнике