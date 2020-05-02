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Матыцин рассказал, при каких условиях ЧР по футболу может быть доигран
Спорт-Экспресс
  • РЕН ТВ0:42
Сергей Карпухин / ТАСС Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает РИА "Новости".В источнике
С чего всё начиналось
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал РИА Новости, при соблюдении каких условий со стороны Российского футбольного союза возможна доигровка чемпионата России без зрителей.
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