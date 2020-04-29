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Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
Министр спорта России выступил с заявлением о возможности возобновления розыгрыша чемпионата России по футболу.В источнике
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Министр спорта России: «Мы знаем желание РФС и РПЛ завершить чемпионат»

Sport.ru 13:28
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Матыцин: «Мы знаем желание РФС и РПЛ закончить чемпионат. Надо делать все, чтобы эту идею реализовать»

Sport24.ru 13:04 
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Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу

Газета.Ru 12:50
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