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Матюиди летом покинет «Ювентус»
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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди летом сменит клубную прописку. Хавбек не входит в планы нового главного тренера туринцев Андреа Пирло. Об этом пишет журналист Fantacalcio.it Николо Скира.В источнике
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Матюиди покинет «Ювентус» по решению Пирло

Советский спорт 02:05
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Матюиди летом покинет «Ювентус»

Sportbox.RU 01:38
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Матюиди летом покинет «Ювентус»

Матч ТВ 01:38
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