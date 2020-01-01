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Матюиди перешел в «Интер Майами» Бекхэма
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Экс-полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди стал игроком «Интер Майами». Условия соглашения с 33-летним футболистом не сообщаются.В источнике
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Подробнее о событии
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Блез Матюиди перешёл в «Интер Майами» Бекхэма

Чемпионат 09:13
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Чемпион мира Матюиди перешел в «Интер Майами» Бекхэма

Вести.Ru 08:05
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Матюиди перешел в «Интер Майами» Бекхэма

Sports.ru 07:38
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