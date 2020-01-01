НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеИгуаин и Хедира не входят в планы Пирло в «Ювентусе»Футболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLS«Ювентус» всерьез заинтересован в хавбеке «Атлетико» ТомасеИсточник: Мандрагора вернется в «Ювентус»ГлавноеТедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»Sports.ruМатюиди перешел в «Интер Майами» БекхэмаUA-Футбол17UA-ФутболМатч ТВPROСПОРТ КазахстанSoccernews.ruRT на русскомNEWS.am SportФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессSports.ruРБК спортЕвро-футбол.руLiveResult.RuНева СпортФакты и комментарииUSA.oneГол.руСпорт день за днемЭкс-полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди стал игроком «Интер Майами». Условия соглашения с 33-летним футболистом не сообщаются.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Блез Матюиди перешёл в «Интер Майами» БекхэмаЧемпионат 09:13Чемпион мира Матюиди перешел в «Интер Майами» БекхэмаВести.Ru 08:05Матюиди перешел в «Интер Майами» БекхэмаSports.ru 07:38рекламаЕщё по темеИгуаин и Хедира не входят в планы Пирло в «Ювентусе»Футболист «Ювентуса» Матюиди может перейти в клуб MLS«Ювентус» всерьез заинтересован в хавбеке «Атлетико» ТомасеИсточник: Мандрагора вернется в «Ювентус»ГлавноеТедеско: Кокорин не сыграет с «Ахматом» и «Уфой»«Ювентус» предложил Роналду «Реалу» и «Барселоне»Уткин отреагировал на отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ»ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»Новости