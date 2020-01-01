НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Матюиди летом покинет «Ювентус»
SportLand24.ru
  • SportLand24.ru
  • FootballHD
  • Матч ТВ
  • Нева Спорт
  • Sports.ru
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди летом сменит клубную прописку. Хавбек не входит в планы нового главного тренера туринцев Андреа Пирло. Об этом пишет журналист Fantacalcio.it Николо Скира.В источнике
Подробнее о событии
alt

Матюиди близок к переходу в «Интер Майами»

Советский спорт 08:04
alt

Матюиди может перейти в «Интер Майами»

Спорт-Экспресс 06:47
alt

Матюиди летом покинет «Ювентус»

Sportbox.RU 01:38
реклама
Главное
Новости