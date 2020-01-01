Матюиди летом покинет «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди летом сменит клубную прописку. Хавбек не входит в планы нового главного тренера туринцев Андреа Пирло. Об этом пишет журналист Fantacalcio.it Николо Скира.