Маурицио Сарри итальянский тренер

У нас были хорошие 60 минут: мы контролировали игру, но потом выключились, на чем не стоит концентрироваться, потому что нас ждет другой матч через несколько дней. Это случалось и с другими командами, потому что сейчас — тяжелое время для всех, физически и психологически.

Sportarena.com

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