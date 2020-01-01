Маурицио Сарри: «Ювентус» потерял сознание на 15 минут
До 62-й минуты у «Милана» не было ни одного опасного момента, и наша оборона играла очень хорошо. Затем из игры выпали буквально все наши футболисты.В источнике У нас были хорошие 60 минут: мы контролировали игру, но потом выключились, на чем не стоит концентрироваться, потому что нас ждет другой матч через несколько дней. Это случалось и с другими командами, потому что сейчас — тяжелое время для всех, физически и психологически.Sportarena.com01:39
Sportbox.RU вчера в 20:21