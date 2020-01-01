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Маурицио Сарри: «Ювентус» потерял сознание на 15 минут
SportLand24.ru
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До 62-й минуты у «Милана» не было ни одного опасного момента, и наша оборона играла очень хорошо. Затем из игры выпали буквально все наши футболисты.В источнике
Маурицио Сарри
итальянский тренер
У нас были хорошие 60 минут: мы контролировали игру, но потом выключились, на чем не стоит концентрироваться, потому что нас ждет другой матч через несколько дней. Это случалось и с другими командами, потому что сейчас — тяжелое время для всех, физически и психологически.Sportarena.com01:39
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«У нас было полное затмение в течение 15 минут». Сарри объяснил поражение «Ювентуса» от «Милана»

Спорт-Экспресс 00:03
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Маурицио Сарри — о провале в матче с «Миланом»: «Это было коллективное помутнение»

Sportbox.RU вчера в 20:21
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Матч ТВ вчера в 20:21
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