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Маурисио назвал Карреру предателем
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Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.В источнике
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Маурисио назвал Карреру предателем

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