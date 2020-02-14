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Маурисио назвал Карреру предателем
Bookmaker-ratings.ru
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Экс-защитник «Спартака» Маурисио рассказал, как летом 2017 года тогдашний главный тренер «красно-белых» Массимо Каррера «предал» бразильца.В источнике
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Маурисио назвал Карреру предателем

Metaratings 10:52
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Маурисио: «Спартак» хотел выкупить мой трансфер, но Каррера меня предал

Футбол России 10:22
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«Решения Карреры не нравились многим». Маурисио — о конфликтах в «Спартаке» и жизни в Малайзии

Sport24.ru 09:45 
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