Агент: у Маурисио есть предложения от ЦСКА и «Ростова»
У бразильского полузащитника греческого клуба ПАОК Маурисио есть предложения от московского ЦСКА и "Ростова", сообщил РИА Новости агент футболиста Пьер Фернандес. Маурисио выступал в России с 2010 по 2017 год. Полузащитник играл за грозненский "Терек" и петербургский "Зенит".В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «РБ-Спорт», полузащитник ПАОК Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает летом 2020 года.