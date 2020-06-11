Экс-игрок «Зенита» Маурисио получит российский паспорт
Бразильский полузащитник греческого ПАОКа Маурисио в ближайшее время получит российский паспорт, сообщает "РБ-Спорт". По информации источника, с футболистом контактировали московский ЦСКА и "Ростов". Отмечается, что игрока не устроило предложение, полученное от донского клуба.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «РБ-Спорт», полузащитник ПАОК Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает летом 2020 года.