В «Ростове» опровергли интерес к экс-хавбеку «Зенита» Маурисио
Пресс-служба «Ростова» прокомментировала информацию о том, что клуб интересуется бывшим полузащитником «Зенита» и «Терека» Маурисио. Сейчас 31-летний бразилец выступает за ПАОК, срок контракта футболиста с греческим клубом истекает летом 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «РБ-Спорт», полузащитник ПАОК Маурисио, ранее выступавший за «Терек» и «Зенит», может вернуться в Россию. «Ростов» и ЦСКА уже контактировали с представителями игрока, так как его контракт с греческим клубом истекает летом 2020 года.