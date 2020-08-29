НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Судьи лишили Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Дни24
  • Motorsport.com Россия
  • Советский спорт
  • Sport24.ru
  • ИА Красная Весна
  • Metaratings
  • ФАН
  • F1news.ru
  • NewInform
  • Невские Новости
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Чемпионат
Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин занял второе место в первой гонке седьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Бельгии.В источнике
17
Подробнее о событии
alt

Судьи лишили российского гонщика Мазепина победы в гонке Формулы-2 в Бельгии

Sport24.ru 12:36 
alt

Цунода выиграл гонку на этапе «Формулы-2» в Бельгии, Мазепин — второй со штрафом, Шварцман — пятый

Матч ТВ 12:29
alt

Мазепин высказался о решении судей, лишивших его победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии

RT на русском 13:26
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости