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Мбаппе: «Восторгался Зиданом и Роналду»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе снова отдал должное наставнику «Реала» Зинедину Зидану, а также в качестве кумира отметил голеадора «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
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Мбаппе: «Кого считаю примером для подражания? Зидана и Роналду»

Soccer.ru 21:56 
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Мбаппе назвал два примера для подражания в футболе. Они оба связаны с «Реалом»

Sport24.ru 18:42 
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Килиан Мбаппе: «Роналду — мой пример для для подражания»

Матч ТВ 17:47
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