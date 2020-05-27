Мбаппе: «Восторгался Зиданом и Роналду»

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе снова отдал должное наставнику «Реала» Зинедину Зидану, а также в качестве кумира отметил голеадора «Ювентуса» Криштиану Роналду.