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Мбаппе: «Восторгался Зиданом и Роналду»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе снова отдал должное наставнику «Реала» Зинедину Зидану, а также в качестве кумира отметил голеадора «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
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Мбаппе: «Я был бы рад получить „Золотой мяч“, но для меня это не главное»

Soccer.ru вчера в 23:45 
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Мбаппе: у меня два примера для подражания – Зидан и Роналду

Чемпионат вчера в 22:45
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Мбаппе назвал два примера для подражания в футболе. Они оба связаны с «Реалом»

Sport24.ru вчера в 18:42 
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