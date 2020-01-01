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Мбаппе начнёт матч с «Аталантой» на скамейке запасных
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Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.В источнике
Подробнее о событии
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«Аталанта» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на четвертьфинал Лиги чемпионов

Metaratings 14:35
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Объявлены стартовые составы «Аталанты» и «ПСЖ» на четвертьфинал ЛЧ

ProstoProSport 14:22 
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«Аталанта» — «ПСЖ»: составы команд. Мбаппе и Паредес — в запасе

Спорт-Экспресс 14:16
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