Мбаппе начнёт матч с «Аталантой» на скамейке запасных

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.