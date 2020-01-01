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Мбаппе назвал свой лучший гол за карьеру
Евро-футбол.ру
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Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой гол он считает лучшим за свою карьеру.В источнике
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Мбаппе назвал своим любимым голом мяч, забитый на ЧМ-2018 в России

RT на русском 01:46
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Мбаппе: «Лучший гол, который я видел? Удар Роналду через себя с „Юве“»

Soccer.ru 00:50 
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Килиан Мбаппе назвал любимым гол, забитый им в России

Чемпионат вчера в 23:10
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