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Мбаппе обратился к тяжелобольному 8-летнему мальчику
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отправил видеообращение 8-летнему болельщику команды. Мальчик по имени Луис страдает раком мозга.В источнике
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Мбаппе обратился к тяжелобольному 8-летнему мальчику

Матч ТВ 20:40
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Мбаппе обратился к тяжелобольному 8-летнему мальчику

Sportbox.RU 20:40
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