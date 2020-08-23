Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов высказался о работе с Тухелем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов высказался о работе с наставником Томасом Тухелем. В источнике