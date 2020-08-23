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Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов высказался о работе с Тухелем
Газета.Ru
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Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе перед финалом Лиги чемпионов высказался о работе с наставником Томасом Тухелем.В источнике
Подробнее о событии
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Килиан Мбаппе: «Многое слышал о Тухеле. В финале Лиги чемпионов сыграем за него»

Матч ТВ 18:54
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Мбаппе: говорили, что Тухель не может управлять звёздами, но «ПСЖ» проводит лучший сезон

Чемпионат 17:41
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Мбаппе: «Говорили, что Тухель не умеет управлять звездными игроками. А он добился лучшего сезона в истории „ПСЖ“»

Sport24.ru 16:11 
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