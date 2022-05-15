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Мбаппе пообещал объявить место продолжения карьеры до 28 мая

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем.
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Футболист объявит о своём выборе до сбора национальной команды Франции, старт которого запланирован на 28 мая.
Чемпионат
Сегодня Мбаппе был назван лучшим футболистом прошедшего сезона чемпионата Франции по версии профсоюза футболистов Франции.
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Мбаппе перебрался в парижский клуб из «Монако» в 2017 году на правах аренды, в 2018 году «ПСЖ» выкупил трансфер форварда.
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