BetassistМбаппе пообещал объявить место продолжения карьеры до 28 маяФорвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем.BetassistФутболист объявит о своём выборе до сбора национальной команды Франции, старт которого запланирован на 28 мая.ЧемпионатСегодня Мбаппе был назван лучшим футболистом прошедшего сезона чемпионата Франции по версии профсоюза футболистов Франции.BobsoccerМбаппе перебрался в парижский клуб из «Монако» в 2017 году на правах аренды, в 2018 году «ПСЖ» выкупил трансфер форварда.BetassistЧитать далееСвернутьФАНЧемпионатЕвро-футбол.руBetassistSports.ruLiveResult.RuПодробнее о событииМбаппе пообещал назвать место продолжения карьеры до конца маяФАН23:42Мбаппе рассказал, когда определится со своим будущимRT-спорт18:46Мбаппе пообещал объявить место продолжения карьеры до 28 маяBetassist18:44Мбаппе — о своём будущем: выбор почти сделанЧемпионат18:04Мбаппе рассказал о сроках раскрытия своего футбольного будущегоLiveResult.Ru17:32«ПСЖ» или «Реал»: Мбаппе уточнил, когда официально объявит о своём выбореЕвро-футбол.ру18:02Мбаппе заявил, что сделал выбор относительно своего будущегоBobsoccerвчера в 16:59Показать ещёОценить1