Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к снижению стоимости игроков. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.