Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к снижению стоимости игроков. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.В источнике
С чего всё начиналось
Согласно отчету Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, стоимость 21-летнего француза снизилась на 6 миллионов евро и теперь составляет 259 млн.