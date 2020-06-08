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Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Роналду – 70-й
Факты и комментарии
  • Деловое.ТВ0:38
Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, привел к снижению стоимости игроков. Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остается самым дорогим футболистом мира со стоимостью 259,2 млн евро, но его цена снизилась на 6 млн евро.В источнике
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С чего всё начиналось
Согласно отчету Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, стоимость 21-летнего француза снизилась на 6 миллионов евро и теперь составляет 259 млн.
Sportbox.RU 07:32
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Месси не попал в топ-10 самых дорогих игроков ведущих европейских лиг

Спорт-Экспресс 09:58
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Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Месси – 22-й, Роналду – 70-й

Советский спорт 08:38
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Месси занял 22-е место в рейтинге самых дорогих футболистов от CIES, Роналду — 70-е

Чемпионат 08:23
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