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Мбаппе продолжит выступать за «ПСЖ» в следующем сезоне
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Действующий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит выступать за "Пари Сен-Жермен" в следующем сезоне.В источнике
Подробнее о событии
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Мбаппе сообщил, что не покинет «ПСЖ» этим летом

Спорт-Экспресс 20:05
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Мбаппе исключил уход из «ПСЖ» в течение следующего сезона

Матч ТВ 19:14
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Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, «что бы ни случилось»

РИА Новости 15:59
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