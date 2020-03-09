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Мбаппе пропустил тренировку ПСЖ перед матчем в Лиге чемпионов
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустил сегодняшнюю тренировку команды в преддверии ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».В источнике
Подробнее о событии
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Мбаппе пропустил тренировку перед матчем с «Боруссией» в ЛЧ

Газета.Ru 11:55
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Мбаппе может не сыграть в ответном матче против «Боруссии». У француза проблемы с горлом

Sportbox.RU 11:55
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Мбаппе может не сыграть в ответном матче против «Боруссии». У француза проблемы с горлом

Матч ТВ 11:55
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