Медведев: «Очень бы хотелось доиграть сезон РПЛ, хотя бы без зрителей»
Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассчитывает, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран по примеру чемпионата Германии.
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