Медведев: «Очень бы хотелось доиграть сезон РПЛ, хотя бы без зрителей»

Олимпиада Токио 2020 1 8

Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат. В источнике