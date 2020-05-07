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Медведев: «Очень бы хотелось доиграть сезон РПЛ, хотя бы без зрителей»
Олимпиада Токио 2020
  • Piter.tv0:46
Подготовлен очень четкий протокол проведения матчей без зрителей. Очень бы хотелось, чтобы мы могли, хотя бы без зрителей, доиграть наш чемпионат.В источнике
С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» рассчитывает, что РПЛ будет доиграна по примеру чемпионата Германии

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев рассчитывает, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет доигран по примеру чемпионата Германии.
ТАСС Спорт вчера в 06:30
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Sport24.ru вчера в 08:17 
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