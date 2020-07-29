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Медведев: Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита»
Газета.Ru
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о решении Игоря Смольникова подписать контракт с «Краснодаром», а не продлить соглашение с «Зенитом». В интервью РИА Новости Медведев отметил, что Смольников хочет играть и готов в конкуренции.В источнике
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Гендиректор «Зенита»: расстроен, что Смольников не принял предложение

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в беседе с РИА Новости признался, что расстроился из-за ухода футболиста Игоря Смольникова в "Краснодар". "Зенит" в среду объявил об уходе Смольникова, который перешел в петербургский клуб в 2013 году из "Краснодара".
РИА Новости вчера в 13:28
Подробнее о событии
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Медведев разочарован поступком Смольникова

ProstoProSport вчера в 16:39 
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Гендиректор «Зенита» признался, что расстроен отказом Смольникова от предложения клуба

RT на русском вчера в 16:25
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Медведев: «Расстроен, что Смольников не принял предложение „Зенита“. Отмечу его характер и беззаветную преданность футболу»

Бомбардир.ру вчера в 15:51
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