Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в беседе с РИА Новости признался, что расстроился из-за ухода футболиста Игоря Смольникова в "Краснодар". "Зенит" в среду объявил об уходе Смольникова, который перешел в петербургский клуб в 2013 году из "Краснодара".