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Медведев: «Зенит» теряет 80 млн рублей на играх без зрителей
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько денег теряет петербургский клуб на играх без зрителей, сообщает Sports.ru.В источнике
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Гендиректор «Зенита» рассказал, сколько денег теряет клуб на играх без зрителей

78.ru 07:10
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Гендиректор «Зенита» назвал сумму потерь от каждого матча, сыгранного без зрителей

Metaratings 06:10
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Александр Медведев рассказал, сколько потеряет «Зенит», играя матчи без зрителей

Спорт день за днем 05:49
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