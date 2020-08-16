По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Артём Дзюба готовится к матчу 3-го тура РПЛ с ЦСКА по индивидуальной программе на клубной базе. Ранее стало известно, что форвард не полетел с командой на игру 2-го тура с «Ростовом» из-за небольшого повреждения спины, чтобы не усугубить травму.