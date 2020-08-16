Медведев надеется, что Дзюба сможет сыграть за «Зенит» в матче с ЦСКА
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал состояние нападающего команды Артёма Дзюбы, который пропустил матч третьего тура РПЛ с «Ростовом» из-за травмы спины.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Артём Дзюба готовится к матчу 3-го тура РПЛ с ЦСКА по индивидуальной программе на клубной базе. Ранее стало известно, что форвард не полетел с командой на игру 2-го тура с «Ростовом» из-за небольшого повреждения спины, чтобы не усугубить травму.
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