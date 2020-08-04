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Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию
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Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo. По информации издания, бразилец рассчитывает вернуться в одну из европейских топ-лиг.В источнике
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