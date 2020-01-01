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Медведев назвал играми агентов трансферные слухи вокруг «Зенита»
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал большое количество сообщений по поводу трансферов клуба, возникающих в последнее время.В источнике
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Александр Медведев: «Перейдем к переговорам о трансферах после выигрыша титула»

Sportbox.RU 08:14
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Александр Медведев: «Перейдем к переговорам о трансферах после выигрыша титула»

Матч ТВ 08:14
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Медведев прокомментировал трансферные слухи вокруг «Зенита»

Sport.ru 08:14
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